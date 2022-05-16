В Челябинске хотят запустить летний автобусный маршрут

В течение трех месяцев горожане смогут добраться на нем до карьера или санатория

В Челябинске хотят запустить летний короткий маршрут № 38, который будет курсировать с 1 июня по 31 августа от остановки «Областная больница» до санатория «Изумруд». Для этого ищут перевозчика, соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

В прямом направлении автобус будет следовать по улицам Блюхера, Кузнецова и Калининградской, в обратном добавится Салтыкова. Транспорт пройдет через остановки «Областная больница», «Рылеева», «ТК „Кольцо“», «Мебельный поселок», «Энергетический колледж», «Больница АМЗ», «Санаторий „Изумруд“».

Согласно документации, автобус должен вмещать 18 пассажиров, а перевозчик — принимать безналичную оплату. Первый рейс от областной больницы запланирован в 08:00, последний — в 20:30. От санатория «Изумруд» — в 08:15, последний — в 20:45.

Вероятно, автобус станет популярным у горожан, которые отдыхают на пляже Изумрудного карьера и в санаториях «Волна» и «Изумруд». Начальная цена контракта — 785 тысяч рублей. Заявки принимают до 19 мая.