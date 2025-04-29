В Челябинске хотят убрать сорванную ветром крышу старинного дома

Смельчаки продолжают парковать автомобили рядом с домом № 89 по улице Труда

Возле дома по Труда, 89, где ветром сорвало часть кровли, днем 29 апреля дежурит пожарная автоцистерна. Сотрудник МЧС рассказал корреспонденту ИА «Первое областное», что им надо убедиться, начал ли собственник разбирать поврежденную конструкцию и что она никого и ничего не повредила.

Сотрудники Штаба хранителей наследия, который располагается в здании, уже знают о случившемся. В организации отметили, что сейчас определяются, как снять фрагмент крыши.

Дом по адресу улица Труда, 89 в Челябинске — это памятник архитектуры конца XIX века, известный как дом купца Антона Родионовича Беляевского, сообщается на сайте tsfchel.ru. Здание представляет собой двухэтажный каменный дом, построенный в 1895 году. Антон Беляевский был торговцем железом и скобяными товарами, а также владельцем пивоваренного завода, который находился на этом же участке.

После революции здание было национализировано, и в нем проживали семьи до 1986 года. Позднее в доме размещались различные государственные учреждения: бюро по обмену и бронированию жилья, затем центр по приватизации. В течение многих лет здание пустовало и находилось в аварийном состоянии.

В 2021 году администрация города передала дом в безвозмездное пользование команде «Том Сойер Феста», которая занимается его восстановлением. Сейчас в здании проходят субботники, лекции, экскурсии, мастер-классы и встречи. Однако дом по-прежнему испытывает проблемы с отоплением и требует дальнейшей реставрации.