В Челябинске хотят расширить Успенское кладбище

С таким предложением выступают депутаты Городской думы

В среду, 10 февраля, депутаты Городской думы Челябинска рассмотрели вопрос о расширении Успенского кладбища, которое находится на территории Курчатовского района.



«Правила землепользования и застройки позволяют городу увеличить размеры Успенского кладбища. Дополнительный земельный участок для захоронений поможет ликвидировать дефицит мест на этом погосте. При этом участок останется в статусе „зеленой зоны“ и зеленые насаждения не пострадают», — замечают в пресс-службе Думы.



Сегодня вопрос изучили на заседании Комиссии по городскому хозяйству и градостроительству. В будущем его вынесут на голосование всех депутатов.



Кроме того, комитет предлагает изменить вид территориальной зоны еще двух земельных участков. Это позволить построить в городе несколько социальных объектов — спортивную площадку в Тракторозаводском районе, а также поликлинику на 1200 мест и физкультурно-оздоровительный центр на пересечении улиц Сергея Герасимова и Конструктора Духова в Тракторозаводском районе.