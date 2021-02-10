В среду, 10 февраля, депутаты Городской думы Челябинска рассмотрели вопрос о расширении Успенского кладбища, которое находится на территории Курчатовского района.
«Правила землепользования и застройки позволяют городу увеличить размеры Успенского кладбища. Дополнительный земельный участок для захоронений поможет ликвидировать дефицит мест на этом погосте. При этом участок останется в статусе „зеленой зоны“ и зеленые насаждения не пострадают», — замечают в пресс-службе Думы.
Сегодня вопрос изучили на заседании Комиссии по городскому хозяйству и градостроительству. В будущем его вынесут на голосование всех депутатов.
Кроме того, комитет предлагает изменить вид территориальной зоны еще двух земельных участков. Это позволить построить в городе несколько социальных объектов — спортивную площадку в Тракторозаводском районе, а также поликлинику на 1200 мест и физкультурно-оздоровительный центр на пересечении улиц Сергея Герасимова и Конструктора Духова в Тракторозаводском районе.
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