В Челябинске хотят ограничить работу баров в домах

Посетители общепита не должны мешать жильцам квартир над заведениями

Общественный совет при Заксобрании Челябинской области обсудил вопрос ограничения продажи спиртного в общепите, расположенном в многоквартирных домах. Законопроект учитывает интересы жителей домов, в которых сейчас идет продажа спиртного в барах и буфетах.

«Пункты розлива таких спиртных напитков должны быть ограничены по времени работы и работать цивилизованно», — отметил председатель комитета по предпринимательству Евгений Илле.

Планируемый закон разрешит продажу пива, сидра и медовухи только в ресторанах, кафе, барах и буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними. Продавать нельзя будет с 22:00 до 10:00 в рабочие дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздники.

Напомним, ранее Госдума разрешила продажу алкоголя на летних верандах.