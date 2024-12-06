В Челябинске капитально отремонтируют 80‑летний мост на ЧМЗ

Алексей Лошкин: «Масштаб работ сопоставим с реконструкцией Ленинградского моста»

В 2025 году в Челябинске начнется ремонт восточного моста по улице Черкасской, одного из двух расположенных рядом мостов через реку Миасс, связывающих основную часть города с Металлургическим районом и размещенными там предприятиями. Масштабные работы анонсировал градоначальник Алексей Лошкин.

«Мост был построен в 40-х годах прошлого века. За это время он обветшал, перестал соответствовать требованиям безопасности и нуждался в серьезной модернизации», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что работы, которые начнутся следующим летом, по масштабу сопоставимы с реконструкцией Ленинградского моста.

«По сути, подрядчик разберет старую конструкцию и построит новую, которая станет немного шире. Обновленный мост будет оснащен всеми необходимыми инженерными коммуникациями, тротуары станут комфортнее, появятся современное освещение и безопасное ограждение», — добавил Алексей Лошкин.

В течение двух лет, пока будут идти работы, основное движение будет перераспределено на соседний западный мост, который гораздо моложе и находится в хорошем техническом состоянии.

Также Алексей Лошкин распорядился предусмотреть альтернативные пути объезда, близкие к привычным, и рассказать о них людям заранее, чтобы до начала работ они смогли адаптироваться к новым маршрутам.