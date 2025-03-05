В Челябинске к юбилею Победы организуют выставку мозаичных полотен

Творческие мастер-классы может посетить любой желающий

К 80-летию Победы в Челябинске стартует творческий проект «Танкоград: эстафета труда». Жители могут посетить мастер-классы по мозаике и принять участие в создании полотен о военной истории города и ЧТЗ — сердца Танкограда. 24 работы о героическом труде заводчан выставят в Театре ЧТЗ, зале Союза художников и других местах, а затем они останутся в ДК ЧТЗ. Всего мозаичные полотна увидят более пяти тысяч человек, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ЧТЗ.





Творческо-патриотический проект реализует АНО «Центр социальной и культурной деятельности». Она получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Поэтому участие в мастер-классах бесплатное. Их проведут специалисты проекта «Яркий след». Планируется организация восьми встреч. Посетить их могут горожане даже без опыта работы с мозаикой.





Эскизы полотен выполнены в стиле русского авангарда. Мозаики сначала будут выкладываться на прозрачную липкую пленку, а затем с помощью специального клея переноситься на твердое основание.

«Наш проект мы посвятили юбилею Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Он направлен на вовлечение горожан в творческий процесс осмысления событий прошлого, настоящего и будущего, связанного с одним из известнейших предприятий города — Челябинским тракторным заводом. Мы хотим подчеркнуть важность тыла для фронта»,— говорит куратор проекта Евгений Тимофеев.

Челябинск является Городом трудовой доблести. В годы Великой Отечественной войны он назывался также Танкоградом. На Челябинском тракторном заводе выпускали танки, в том числе собственной разработки. С начала СВО заводчане снова работают на победу, выполняя гособоронзаказ.

Добавим, что всего ЧТЗ реализует три культурные инициативы. Маршрут по цехам уже разрабатывают. Экскурсии с аудиогидом по соцгороду запустят в апреле.