В Челябинске к утру выпала половина месячной нормы осадков

В ближайшие дни дожди не прекратятся

В последние дни в Челябинской области установилась дождливая погода. В минувшее воскресенье местами прошли сильные дожди, а в Челябинске синоптики зафиксировали мощный ливень. По данным областного Гидрометеоцентра, за прошедшие день и ночь в столице региона выпала половина месячной нормы осадков.

«Наибольшее количество осадков выпало в Челябинске, где днем отмечалось опасное явление: сильный ливень с выпадением 37 миллиметров осадков за час. Всего за прошедшие день и ночь в городе выпала половина месячной нормы», — уточнили синоптики.

Всего по городам и районам области количество осадков варьировалось от 1 до 47 миллиметров.

Сегодня регион находится под влиянием очередного южного циклона, под влиянием которого сохраняется дождливая, местами теплая погода. Где-то вновь ожидаются ливни, в связи с которыми в регионе действует штормовое предупреждение.

В целом наступившая неделя будет довольно прохладной и дождливой.