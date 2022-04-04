В Челябинске к субботникам будут привлекать бизнес и бюджетников

Без дополнительной помощи подрядчики не успеют убрать город в срок

Глава Челябинска Наталья Котова поручила привлекать к предстоящим субботникам сотрудников бюджетных и коммерческих организаций, чтобы территории всех районов были убраны в срок. Соответствующее поручение своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову она дала 4 апреля на аппаратном совещании.

«По работникам бюджетной сферы нужно будет посмотреть, чтобы наводили порядок не только на территории своих организаций, но и можно было бы их привлечь на территории районов. Потому что территория каждого района огромна, справиться силами только подрядных организаций, которые у нас работают, будет невозможно. Нужно попросить присоединиться всех сотрудников и бюджетных, и коммерческих организаций», — сказала мэр.

Также она выразила надежду на то, что на предстоящей теплой неделе начнется таяние льда и весь высвободившийся мусор можно будет с легкостью убрать.

Напомним, на территории Челябинской области субботники пройдут с 18 апреля по 6 мая. Соответствующее распоряжение в середине марта подписал губернатор Алексей Текслер.