В Челябинске к стадиону «Инга» и конькобежной школе построят проезд

До сих пор путь к ним пролегал через территорию интерната

К началу нового учебного года в Челябинске продолжат проезд к стадиону «Инга» и конькобежной школе. Это будет удобная дорога с тротуарами, которую построят на участке, не относящемся ни к городскому бору, ни к его охранной зоне, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Долгое время единственный путь к „Инге“ на автомобиле или с остановки общественного транспорта пролегал через территорию школы-интерната № 4, что не только создавало определенные трудности, но и противоречило требованиям безопасности для социальных учреждений»,— уточнили в администрации города.

Новую удобную дорогу к стадиону и школе построят по поручению главы города Алексея Лошкина.

К работам приступят в ближайшее время. Первым делом снесут самосевные клены — разрешение на это уже получено. Как только дорога будет готова, вдоль нее высадят ценные породы деревьев.