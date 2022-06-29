В Челябинске к спортивным клубам, школам и центрам начали ремонт дорог

Проезды к соцобъектам обновят на пяти улицах

В Челябинске начали ремонт дорог к городским спортивным объектам. За сезон планируют обновить дороги на пяти улицах: Ловина, Грибоедова, Марченко, Лыжных Батальонов и Гагарина. По сообщению пресс-службы городской мэрии, эти пути ведут к спортивным школам, клубам и центрам единоборств.

Ремонт дорог был запланирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Спортивные объекты должны быть доступными для любого жителя и особенно для детей. При формировании планов ремонта особое внимание уделяется этой категории социально значимых объектов», — пояснили в пресс-службе администрации города.

В этом сезоне ремонт начат на: