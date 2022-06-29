В Челябинске начали ремонт дорог к городским спортивным объектам. За сезон планируют обновить дороги на пяти улицах: Ловина, Грибоедова, Марченко, Лыжных Батальонов и Гагарина. По сообщению пресс-службы городской мэрии, эти пути ведут к спортивным школам, клубам и центрам единоборств.
Ремонт дорог был запланирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Спортивные объекты должны быть доступными для любого жителя и особенно для детей. При формировании планов ремонта особое внимание уделяется этой категории социально значимых объектов», — пояснили в пресс-службе администрации города.
В этом сезоне ремонт начат на:
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улице Ловина, ведущей к клубу единоборств «Спарта»;
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улице Грибоедова, где расположен спортивный клуб по тхэквондо «Спарта»;
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улице Марченко, расположенной вдоль дворца спорта «Надежда»;
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улице Лыжных Батальонов, ведущей к СДЮСШОР № 11 по гребле на байдарках и каноэ;
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улице Гагарина, с которой осуществляется проезд к множеству спортивных объектов.