В Челябинске к концу лета запустят специальные треки для гонщиков

Спорткомплекс «Трасса 74» строится в Калининском районе

В Челябинске продолжается строительство автоспорткомплекса «Трасса 74». Это будет первый в Уральском регионе современный комплекс со специализированными треками для гонщиков. Глава города Наталья Котова сегодня оценила ход работ и анонсировала открытие нескольких трасс на конец лета.

В официальном телеграм-канале Наталья Котова рассказала, что строительные работы работы идут с отставанием. Но глава выразила уверенность, что подрядчики предпримут все меры для того, чтобы сдать объект к сроку.

Территория будущего спорткомплекса расположена по улице Северный луч и занимает земельный участок площадью 27 га.

В рамках первого этапа строительства, который завершится к концу лета, планируется создание трассы «Трэк 400» и трассы «¼ мили» для дрэг-рейсинга.

Кроме того, подрядчику необходимо установить ограждение, смонтировать освещение, в том числе мачтовое, а также организовать парковку. Работы начались 16 мая, и на сегодняшний день проведена выемка грунта на месте будущих трасс, а также демонтирован старый асфальт и бетонные плиты.

«Это тот объект, который необходим не только городу, но и всей Челябинской области и близлежащим регионам. Ведь комплекса такого уровня нет во всем Уральском Федеральном округе, мы будем первыми», — отметила Наталья Котова.

На площадке можно будет проводить тренировки, учить автомобилистов контраварийной езде, и, конечно, принимать соревнования самого высокого уровня.