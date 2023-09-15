В Челябинске к концу года запустят автобус от АМЗ до Ленинского района

Единственная маршрутка в этом направлении переполнена в часы пик

Жители Ленинского района областного центра пожаловались в соцсетях на то, что не могут нормально добраться в сторону АМЗ на общественном транспорте. По этому направлению ходит только маршрутка № 66, но в часы пик она постоянно переполнена. В региональном Миндортрансе, где курируют транспортную реформу, заявили, что в скором времени появится новый автобусный маршрут, соединяющий АМЗ и ЧКПЗ. Плюс к этому до конца года запустят несколько маршрутов через Парковый, сообщает Первое областное информагентство.

«Из нашего района ходит только одно маршрутное такси — № 66. Этого недостаточно, так как в этом направлении большое количество пассажиров, много мест работы и учебы, которые находятся по пути следования. В час пик невозможно даже сесть в маршрутку, потому что транспорт переполнен», — сетуют горожане.

В профильном министерстве ответили, что в четвертом квартале этого года планируется ввести автобусный маршрут № 5 «Пос. АМЗ — ЧКПЗ». Обслуживать его будут машины среднего класса. На комментарий о том, что автобус необходимо пустить через площадь Революции, в ведомстве заявили: в маршруте не заложена эта остановка. После запуска «пятерки» можно будет пересесть на нужный транспорт на остановке «Ул. Доватора».

ИА «Первое областное» ознакомилось с конкурсной документацией на обслуживание маршрута № 5, размещенной на сайте госзакупок. В ней говорится, что машины будут ходить следующим образом: Весенняя — Трактовая — Кузнецова — Блюхера — Воровского — Доватора — Дзержинского — Гагарина — Копейское шоссе — Трубников — Энергетиков — Машиностроителей — Копейское шоссе. Выходить на линию будут максимум 15 машин по будням и 10 — по выходным дням.





Кроме того, челябинцы недовольны работой общественного транспорта в Парковом. Микрорайон в последнее время значительно расширился, да и новые дома здесь продолжают строить. Власти намерены решить и этот вопрос добавлением новых маршрутов, но подробности сообщать пока не стали.

«Министерство планирует до конца 2023 года осуществить запуск нескольких маршрутов, проходящих через микрорайон Парковый, чтобы перераспределить пассажиропотоки и снизить нагрузку на действующие автобусные маршруты», — ответили в областном Миндортрансе.

Кстати, недавно в Челябинск поступили полтора десятка новых автобусов «Волгабас», в том числе две «гармошки» от этого же производителя. Машины особо большого класса усилили 64-й маршрут, который как раз пролегает через весь северо-запад города и микрорайон Парковый. Остальные автобусы поставили на 8-й маршрут, соединяющий ЧТЗ и «северок».