В Челябинске к борьбе с рекламой наркошопов подключили управляющие компании

Мэр поручил закрашивать такие граффити в течение суток после их появления

В областной столице усилят борьбу с рекламой наркошопов на фасадах зданий. Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил подключить к работе управляющие компании, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания.

«На Игуменке вчера видел: внешне выглядит как граффити, а если вчитаться — вы понимаете, о чем они. Даю поручение максимум в течение суток их закрашивать. Я понимаю, что они как грибы после дождя появляются, привлекайте управляющие компании. Работу эту надо вести, это безопасность нашего будущего поколения», — сказал Алексей Лошкин.

При этом мэр велел обращать внимание, чтобы краска поверх такой рекламы попадала в цветовую гамму дома.

Помимо этого, Алексей Лошкин поручил замглавы по соцразвитию Сергею Авдееву запустить в школах разъяснительные беседы о вреде наркотиков.