В Челябинске к 30 сентября подключили к теплу все социальные объекты города

По некоторым учреждениям система дает сбои после пуска

В Челябинске на утро пятницы, 30 сентября, к отоплению подключили более 96 процентов жилых домов. Школы, больницы, интернаты, детские сады и другие соцобъекты подключены полностью, сообщает администрация города. При этом после пуска в некоторых объектах система дает сбои, но в мэрии обещают исправить ситуацию сегодня же.

На 9 часов сегодняшнего дня, 30 сентября, к отоплению подключено 96,54% жилищного фонда Челябинска. Это 6117 жилых домов. Стопроцентное подключение произвели в школах, детских садах, больницах, интернатах и прочих социальных объектах. Речь идет о более чем 900 учреждениях.

По данным администрации города, имеются «единичные случаи отключения по соцобъектам». Их причина — выявленные повреждения после пуска тепла.

«Устранение и повторное включение запланировано на сегодняшний день. Ситуация находится на особом круглосуточном контроле», — пояснили в мэрии.

Напомним, сегодня в поселке Тургояк частные дома остались без газа из-за аварии на газораспределительном пункте.