В Челябинске к 1 сентября приведут в порядок дороги к школам

В том числе подрежут аварийные деревья вокруг

К началу учебного года в Челябинске подготовят улично-дорожную сеть. В первую очередь — подходы к учебным заведениям и разметку на дорогах. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов обратился к главам администрации и попросил передавать замечания и дополнения по подходам к школам, техникумам и вузам и санитарной обрезке деревьев вокруг.

«Сейчас основной вопрос — подготовка социальных объектов к 1 сентября. Поэтому и по подходам к школам, и по разметке нужно все смотреть. Не забывайте и Ленинский район — я про помывку улично-дорожной сети», — подчеркнула мэр Наталья Котова.

На сегодняшний день к приему детей уже готовы 103 школы и 163 детских сада.