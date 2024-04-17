В Челябинске изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью почти 2 млн рублей

В киоске в Ленинском районе обнаружили более 15 тысяч пачек

Более 15 тыс. пачек контрафактных сигарет изъяли полицейские в одном из киосков по улице Гагарина в Челябинске, стоимость изъятой партии составляет порядка 2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Установлена жительница областного центра, которая в целях оборота немаркированной табачной продукции привлекла двоих местных жителей для доставки и реализации немаркированных сигарет. Для документирования преступных действий проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержан участник организованной группы. Изъято более 15,5 тысячи пачек немаркированных сигарет на сумму более 1,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время назначено проведение ботанической и технико-криминалистической экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.