В Челябинске изъяли из продажи фальшивое сливочное масло

В молочном продукте нашли растительные жиры

Торговые сети Челябинска снимают с полок сливочное масло торговой марки «Сулимовское». После многочисленных жалоб потребителей Россельхознадзор отследил происхождение продукта и выяснил, что еще в мае 2023 года производителю запретили его реализацию из-за обнаруженных в составе растительных жиров, однако предприниматель проигнорировал санкцию. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Масло «Сулимовское» выпускает индивидуальный предприниматель Тимошкин В. М. из Челябинска. На упаковке продукции имеется информация о наличии декларации ЕАЭС, которая позволяет торговать ею на территории Евразийского экономического союза, куда входит и Россия. Однако фактически декларация была прекращена после обнаружения признаков фальсификата и не действует уже восемь месяцев.

Региональное управление Россельхознадзора объявило бизнесмену предостережение и разослало в торговые сети Челябинска письма с информацией о подделке и напоминанием, что производитель и продавец несут равную ответственность за оборот опасной еды.

В настоящее время один из крупных ретейлеров ответил ведомству, что снял с продажи «Сулимовское» масло.