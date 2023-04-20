В Челябинске изъяли из продажи более 11 тонн консервов «Сайра», сделанных из сельди

Продавцу фальсификата предстоит общение с правоохранительными органами

Челябинский предприниматель закупал в Крыму и Новосибирской области фальсифицированные рыбные консервы, которые затем поставлял в социальные учреждения региона. Банки с надписью «Сайра», где на самом деле была дешевая сельдь, успели попасть в 23 организации. Остатки поддельной продукции в количестве 11,4 тонны изъяли из оборота сотрудники южноуральского Россельхознадзора. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Фальшивые консервы от ООО «Фортуна Крым» (Республика Крым) и ООО «СОК-ФИШ» (Новосибирская область) частный предприниматель неоднократно получал начиная с 2020 года. В пресс-службе Россельхознадзора корреспонденту информагентства пояснили, что бизнесмен не мог не знать о подделке: в документах на продукцию было указано сырье, из которого она на самом деле произведена.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в полицию, ФСБ, прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой принять меры к нарушителю. Изъятые у него консервы находятся на изолированном хранении до решения вопроса об их дальнейшем использовании.

О том, что в Челябинской области были обнаружены фальсифицированные рыбные консервы, ИА «Первое областное» уже писало ранее. Кроме того, в Челябинской области нашли производителя, которые вместо сливочного масла продавал в детские сады по всей России спред из растительных жиров.