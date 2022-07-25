В Челябинске известный дизайнер обвинил районные власти в обмане после расторжения договора

Петр Стебельский утверждает, что сделал для Металлургического района проекты двух скверов, но остался без денег и с иском в арбитраж

Известный челябинский дизайнер Петр Стебельский обвиняет администрацию Металлургического района Челябинска в обмане: по словам Стебельского, местные власти в одностороннем порядке расторгли с ним договор на проектирование двух скверов, вчинили штраф за срыв сроков, но даже не объяснили причину претензий. Первое областное информагентство выслушало обе стороны конфликта.



Петр Стебельский известен в Челябинске прежде всего как дизайнер жилых и офисных помещений. Но в последние годы он активно занимается также проектированием общественных пространств. На сегодня в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по его проектам реализуется сразу несколько объектов: сквер у ДК строителей в Металлургическом районе, аллея на улице Бажова в Тракторозаводском, пешеходные зоны на Комсомольском проспекте в Калининском и улице Свободы в Советском районе.

Как сообщил Стебельский Первому областному информагентству, он взялся за разработку проектов экосквера у бассейна «Строитель» и небольшого общественного пространства в поселке Аэропорт. Оба объекта, как уточнили в администрации района, проходят по местной статье «Благоустройство». Договор с районной администрацией был заключен 13 марта 2022 года, за свои услуги Стебельский должен был получить 600 тысяч рублей.

«Первые концепции мы показали уже 17 марта. Получили обратную связь, вполне конкретно и по пунктам. 25 марта мы уже согласовали обе концепции с возгласом „Прекрасно!“ от нашего куратора. За 10 дней мы сделали 70 процентов работы, оставалась только механическая. Но, как оказалось, в договор включили много всего, что не обсуждали лично: и геодезию, и экспертизу сметы, и согласования со всеми ведомствами… Свое недовольство я выразил нашему куратору от района, но и себя тоже корил за то, что проигнорировал доскональное изучение договора», — рассказал дизайнер.

Стебельский утверждает, что всю работу выполнил к 15 марта, отстав от графика по договору всего на двое суток. Однако дальше все забуксовало из-за «непонятных переписок по малым формам». 3 июня дизайнер получил уведомление о штрафе в 60 тысяч рублей за срыв сроков. 21 июля — документ из администрации района о разрыве договора в одностороннем порядке.

«С непробиваемой миной мне твердят, что мы ничего не делали. Потом давай втирать про сроки и что проект им уже не нужен. Ни один из приведенных пунктов не учитывает сроки. Они гласят лишь, что если исполнитель вообще ничего не делает или находится в полном неадеквате, то можно и свернуть договор», — заявляет Петр Стебельский.

Однако в администрации Металлургического района уверены в своей правоте. Как заявил в беседе с корреспондентом Первого областного информагентства глава района Сергей Кочетков, никаких проектов скверов власти так и не дождались.

«Итогом договора должен быть сданный в администрацию проект и подписанный акт выполненных работ. Проекты давно должны были быть на исполнении. А теперь мы не успеваем провести конкурсные процедуры и сделать скверы в этом году. Господин Стебельский ни экспертиз, ничего другого не провел», — комментирует ситуацию Сергей Кочетков.

Петр Стебельский заявил, что попытается решить вопрос с администрацией Металлургического района в деловой переписке. Но если это не поможет, то он намерен идти в суд. Впрочем, в Арбитражном суде дизайнеру и юристам администрации придется встретиться в любом случае из-за спора по поводу начисленного проектировщику штрафа.

«Это обычные деловые взаимоотношения. Бывает, что подрядчик по разным причинам не выполняет обязательства. Никто не мешает господину Стебельскому дальше участвовать в конкурсных процедурах и работать. Личного негатива к нему нет», — заверяет Сергей Кочетков.