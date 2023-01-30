В Челябинске известных южноуральцев наградили премией «Светлое прошлое»

Они получили памятные статуэтки «Кентавр с цветком в груди» работы Эрнста Неизвестного

30 января в челябинском Театре оперы и балета имени Глинки прошла XIX церемония вручения народной премии «Светлое прошлое». Награду ежегодно присуждают известным жителям Южного Урала, которые сейчас проживают за пределами Челябинской области, за заслуги в экономике, производстве, науке, культуре, искусстве, спорте, общественной деятельности.

Имена кандидатов на получение премии, по традиции, поступали организаторам из разных уголков страны и даже мира по электронной почте. По итогам тайного голосования экспертная комиссия утвердила список из девяти лауреатов. Среди них — ученые, артисты, врачи, спортсмены, бизнесмены. Перечень победителей премии в этом году выглядит так:

ученый-физик, доктор технических наук, президент Академии электротехнических наук РФ Павел Бутырин,

волейболистка, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка Европы, обладательница Всемирного Кубка чемпионов Анастасия Кодирова,

джазовый музыкант, контрабасист, участник московского джазового оркестра Сергей Корчагин,

доктор филологических наук, завкафедрой МГУ Владимир Катаев,

балерина, солистка Мариинского театра Анастасия Колегова,

меценат, президент Группы «Магнезит» Сергей Коростелев,

журналист и телеведущий Сергей Малоземов,

продюсер и сценарист, звезда КВН Антон Морозенко,

врач-офтальмолог Ирина Панова.

Ведущими торжественной церемонии стали автор идеи премии, народный артист России Олег Митяев и актриса Марина Есипенко. Мероприятие, по традиции, посетили известные персоны города, в том числе, губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой.

«Регион — это, в первую очередь, люди, которые живут здесь и сейчас, делают наш край сильным из поколения в поколение. Но мы также понимаем, что успешный регион — это и наши земляки, которые смогли проявить себя на федеральном уровне, в масштабе всей страны или даже мира. И премия “Светлое прошлое” дает возможность поближе познакомиться с этими людьми, отметить их. Когда наши лауреаты приезжают в Челябинск, они с ностальгией отзываются о регионе, говорят, как любят его. Наверное, самая большая ценность нашей премии — именно в этом», — подчеркнул на церемонии Алексей Текслер.

Победители премии получили главную награду — статуэтку «Кентавр с цветком в груди», выполненную знаменитым скульптором Эрнстом Неизвестным.

Добавим, что премия «Светлое прошлое» включена в официальный список брендов Южного Урала. За 18 лет существования проекта в списке награжденных южноуральцев 140 известных личностей. Среди них — хоккеист Сергей Макаров, телеведущий Александр Масляков, шахматист Анатолий Карпов и другие. Аналогов этой премии в России нет.