30 января в челябинском Театре оперы и балета имени Глинки прошла XIX церемония вручения народной премии «Светлое прошлое». Награду ежегодно присуждают известным жителям Южного Урала, которые сейчас проживают за пределами Челябинской области, за заслуги в экономике, производстве, науке, культуре, искусстве, спорте, общественной деятельности.
Имена кандидатов на получение премии, по традиции, поступали организаторам из разных уголков страны и даже мира по электронной почте. По итогам тайного голосования экспертная комиссия утвердила список из девяти лауреатов. Среди них — ученые, артисты, врачи, спортсмены, бизнесмены. Перечень победителей премии в этом году выглядит так:
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ученый-физик, доктор технических наук, президент Академии электротехнических наук РФ Павел Бутырин,
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волейболистка, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка Европы, обладательница Всемирного Кубка чемпионов Анастасия Кодирова,
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джазовый музыкант, контрабасист, участник московского джазового оркестра Сергей Корчагин,
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доктор филологических наук, завкафедрой МГУ Владимир Катаев,
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балерина, солистка Мариинского театра Анастасия Колегова,
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меценат, президент Группы «Магнезит» Сергей Коростелев,
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журналист и телеведущий Сергей Малоземов,
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продюсер и сценарист, звезда КВН Антон Морозенко,
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врач-офтальмолог Ирина Панова.
Ведущими торжественной церемонии стали автор идеи премии, народный артист России Олег Митяев и актриса Марина Есипенко. Мероприятие, по традиции, посетили известные персоны города, в том числе, губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой.
«Регион — это, в первую очередь, люди, которые живут здесь и сейчас, делают наш край сильным из поколения в поколение. Но мы также понимаем, что успешный регион — это и наши земляки, которые смогли проявить себя на федеральном уровне, в масштабе всей страны или даже мира. И премия “Светлое прошлое” дает возможность поближе познакомиться с этими людьми, отметить их. Когда наши лауреаты приезжают в Челябинск, они с ностальгией отзываются о регионе, говорят, как любят его. Наверное, самая большая ценность нашей премии — именно в этом», — подчеркнул на церемонии Алексей Текслер.
Победители премии получили главную награду — статуэтку «Кентавр с цветком в груди», выполненную знаменитым скульптором Эрнстом Неизвестным.
Добавим, что премия «Светлое прошлое» включена в официальный список брендов Южного Урала. За 18 лет существования проекта в списке награжденных южноуральцев 140 известных личностей. Среди них — хоккеист Сергей Макаров, телеведущий Александр Масляков, шахматист Анатолий Карпов и другие. Аналогов этой премии в России нет.