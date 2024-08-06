В Челябинске изменятся маршруты движения трамваев

Речь идет о маршрутах № 3, 14, 15, 16, 20 и 22

Сегодня, 6 августа, в Челябинске изменится движение трамваев № 3, 14, 15, 16, 20 и 22. Об этом сообщили в пресс-службе Организатора перевозок Челябинской области.



Причиной стала укладка асфальта на трамвайном узле Каслинский. В первую ночь сделают нижний слой, а во вторую — финишный слой.

С 20:00 6 августа до 6:00 7 августа трамваи будут следовать следующими маршрутами:

№3: Автовокзал — Кирова — Российская — Карла Маркса — Автовокзал;

№16: Автовокзал — Карла Маркса — Российская — Кирова — Автовокзал;

№15, 22: Областная больница — Кирова — Горького — Труда — Карла Маркса — Горького — Кирова — Областная больница;

№14, 20 будут курсировать до 19:30.

7 августа движение трамваев в сторону Северо-запада закроется с 18:00, в сторону Теплотехнического института с 20:00.