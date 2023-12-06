В Челябинске изменят схему движения на оживленном перекрестке

На улице Каслинской появится знак «Разворот запрещен»

Челябинские автомобилисты больше не смогут разворачиваться на пересечении улицы Калинина с проспектом Победы при движении в сторону центра. До 15 декабря будут внесены изменения в схему движения по этому перекрестку, сообщили сегодня в городском комитете дорожного хозяйства.

Решение о запрете разворота на перекрестке с активным движением трамваев приняла мэрия города. Альтернативное место для разворота будет организовано перед торговым комплексом «Куб».

В ближайшее время изменение схемы движения зафиксируют соответствующими знаками.