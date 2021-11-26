В Челябинске изменят схему движения транспорта на четырех перекрестках

Решение позволит снизить аварийность на дороге

В Челябинске производят мониторинг трафика на четырех проблемных перекрестках по Свердловскому проспекту и проспекту Победы. Чтобы снизить аварийность, меняется схема движения транспорта, сообщили в мэрии.

Будут установлены дополнительные секции светофоров и изменят дорожные знаки на следующих перекрестках: проспект Победы — ул. Косарева; проспект Победы — ул. Чичерина; Свердловский проспект — ул. Либкнехта; Свердловский проспект — ул. Сони Кривой.

«Данные изменения позволят снизить число конфликтных точек по типу пересечения и задержки движения, обеспечить бесконфликтное выполнение маневра левого поворота, увеличить пропускную способность общественного транспорта и оптимизировать движение в целом. Работы будут завершены до середины декабря текущего года», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Водителей просят быть внимательными и учитывать изменения.