В Челябинске изменят расписание автобуса №2, связывающего Чурилово и Северо-Запад

Транспорт будет отправляться в первый рейс раньше, чем сейчас

С понедельника, 28 августа, в Челябинске автобус № 2, следующий из Чурилово на Северо-Запад, будет курсировать по новому расписанию. В рейс автобус будет выходить на несколько минут раньше. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Первый рейс из Чурилово будет отправляться в 5:35 ежедневно, от Петра Столыпина — в 5:34 в будни и в 5:55 в выходные дни. Последний рейс из Чурилово и от Петра Столыпина — в 22:25 ежедневно.

«В часы-пик автобус будет ходить каждые 6 — 7 минут. Выделенные полосы на проспекте Ленина помогут выравнивать интервал и сокращать время в пути»,— уточнили в управлении.

Ранее, по данным из открытых источников, автобус № 2 отправлялся в первый рейс из Чурилово в 5:40, от Петра Столыпина — в 5:50. Время отправления последнего рейса не изменилось.

В июне в Челябинске увеличили количество автобусов на маршруте № 2 в связи с изменением маршрута автобуса № 86.