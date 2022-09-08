В Челябинске изменят маршруты общественного транспорта в День города

Как будут курсировать трамваи, троллейбусы и автобусы 10 сентября

В Челябинске в субботу, 10 сентября, пройдут праздничные концерты и фейерверк в честь Дня города. Из-за перекрытий дорог общественный транспорт изменит свои маршруты. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так как один из концертов пройдет на Театральной площади, с 16:30 троллейбусы № 5 будут следовать по маршруту «АМЗ — площадь Революции — Железнодорожный вокзал».

На время подготовки и проведения фейерверка после 19:00 троллейбусы будут задействованы в перекрытии улиц. Поэтому маршруты № 10, 14, 17 и 19 будут курсировать реже, а движение троллейбусов № 7 и 12 приостановят.

Трамваи также изменят свои маршруты:



№ 3, № 20: «ЧМК — Российская — Труда — Трамвайное депо № 1»

№ 5: «ЧЭМК — Горького — Труда — Российская — ЧГРЭС»

№ 6: «ЧТЗ — Труда — Российская — кольцо Ворошилова»

№ 7: «ЧГРЭС — Российская — Труда — Харлова (кольцо КБС)»

№ 16: «Чичерина — ЧЭМК»

№ 22: «Чичерина — Горького — Чистопольская»

С19:30 остановят движение трамваев до завода имени Колющенко и на Медгородок.





После 19:00 автобусы поедут по следующим маршрутам:

№ 8: «Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева»

№ 15: «ЧМК — Комсомольский проспект — Чайковского — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — ПКиО»

№ 18: «Автобусный парк — Российская — проспект Ленина — Свободы — ТРК „Алмаз“»

№ 71: «ЧМК — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина».

С картой перекрытия дорог вы можете ознакомиться в нашем материале.