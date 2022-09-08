В Челябинске в субботу, 10 сентября, пройдут праздничные концерты и фейерверк в честь Дня города. Из-за перекрытий дорог общественный транспорт изменит свои маршруты. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.
Так как один из концертов пройдет на Театральной площади, с 16:30 троллейбусы № 5 будут следовать по маршруту «АМЗ — площадь Революции — Железнодорожный вокзал».
На время подготовки и проведения фейерверка после 19:00 троллейбусы будут задействованы в перекрытии улиц. Поэтому маршруты № 10, 14, 17 и 19 будут курсировать реже, а движение троллейбусов № 7 и 12 приостановят.
Трамваи также изменят свои маршруты:
№ 3, № 20: «ЧМК — Российская — Труда — Трамвайное депо № 1»
№ 5: «ЧЭМК — Горького — Труда — Российская — ЧГРЭС»
№ 6: «ЧТЗ — Труда — Российская — кольцо Ворошилова»
№ 7: «ЧГРЭС — Российская — Труда — Харлова (кольцо КБС)»
№ 16: «Чичерина — ЧЭМК»
№ 22: «Чичерина — Горького — Чистопольская»
С19:30 остановят движение трамваев до завода имени Колющенко и на Медгородок.
После 19:00 автобусы поедут по следующим маршрутам:
№ 8: «Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева»
№ 15: «ЧМК — Комсомольский проспект — Чайковского — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — ПКиО»
№ 18: «Автобусный парк — Российская — проспект Ленина — Свободы — ТРК „Алмаз“»
№ 71: «ЧМК — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина».
С картой перекрытия дорог вы можете ознакомиться в нашем материале.