В Челябинске изменят маршруты автобусы № 14 и 52, следующие через ТЦ «Маяк» и «Челси»

Транспорт начнет ходить через Игуменку

С четверга, 30 января, в Челябинске автобусы № 14 и 52, следующие по улицам Дарвина и Блюхера, последуют по обновленным маршрутам. Все из-за введенного на путепроводе 7-й километр ограничения по массе транспорта, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Автобус № 14 больше не пойдет по улицам Дарвина и Блюхера через ТЦ «Маяк» и Челси». Вместо этого от Новосинеглазово он последует по улице Игуменке, далее — через путепровод Челябинск-Главный, улицы Доватора, Воровского, проспект Ленина, улицу Свободы и до железнодорожного вокзала.

Автобус № 52, который следует до областной больницы, также прекратит ходить по улицам Дарвина и Блюхера. Новый маршрут: Исаково — Троицкий тракт — улица Игуменка — путепровод Челябинск-Главный — улицы Железнодорожная, Камышовая, Карпинского и Салтыкова.

Для проезда по улицам Дарвина и Блюхера горожан просят воспользоваться автобусами № 28, 35 и 85.

Напомним, с 27 января движение по путепроводу 7-й километр на Троицком тракте ограничено для автомобилей, масса которых превышает 15 тонн.

Фото в тексте: телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».