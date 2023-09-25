В Челябинске изменят маршрут трамвая №5 из-за ремонта путей у депо №1

Изменения будут действовать до 30 сентября

В Челябинске с сегодняшнего дня, 25 сентября, и до конца месяца трамвай № 5 будет следовать по измененному маршруту в связи с продолжением ремонтных работ на путях в районе трамвайного депо № 1 на улице Первой Пятилетки. Об этом сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области.

«Работы на узле „Монтажный колледж“ завершаются. Работы на узле „Трамвайное депо № 1“ продолжаются. До 5 утра 30 сентября закрыто движение трамваев на участке: Трамвайное депо № 1 — Российская»,— напомнили в учреждении.

В связи с этим трамвай № 5 будет следовать по маршруту «ЧЭМК — Горького — Первой Пятилетки — Трамвайное депо № 1» в прямом направлении и «ЧЭМК — Кирова — Вокзал» — в обратном.

Горожан просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, по измененным маршрутам до 30 сентября следуют также трамваи №№ 20 и 22.