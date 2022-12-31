В Челябинске изменится расписание общественного транспорта в новогодние праздники

Трамваи, автобусы и троллейбусы будут ходить преимущественно по режиму выходного дня

Сегодня, 31 декабря, а также в новогодние праздники в Челябинске общественный транспорт изменит свое расписание. О том, как будут следовать автобусы, трамваи и троллейбусы, рассказали в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

31 декабря общественный транспорт будет следовать по расписанию выходного дня, то есть троллейбусы, трамваи и автобусы выйдут на линию позже обычного, а интервалы в движении транспорта будут больше.

1 и 2 января изменений в графике движения автобусов №№ 1, 14, 15, 23, 41, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 81, 130, 136к, 158к, 492 не будет.

Автобусы №№ 2, 4, 7, 8, 9, 18, 27, 28, 31, 33, 34, 42, 43, 64, 71, 132,, 212, 213, 214, 483, а также трамваи и троллейбусы будут работать в особом режиме. Посмотреть расписание можно на сайте МУП «Служба организации движения».

Автобус № 13к выйдет на маршрут 9 января. Автобус № 95 начнет перевозить пассажиров с 14 января. Автобус № 141 начнет работать со 2 января, а автобус № 203 — с 3 января.

С 3 по 8 января троллейбусы, трамваи и автобусы продолжат работу по режиму выходного дня.

Кроме того, в Челябинской области в новогодние каникулы изменится расписание межмуниципальных автобусов, часть рейсов временно отменят.

С 1 января в регионе изменятся несколько автобусных маршрутов. Подробнее — в нашем материале.