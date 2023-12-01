В Челябинске изменится маршрут троллейбуса № 10

Новая схема движения вводится на период ремонта теплосетей

Троллейбус № 10 в Челябинске изменит схему движения более чем на две недели. Это связано с тем, что на отдельном участке маршрута планируют проводить ремонт теплосетей, сообщает пресс-служба администрации города.

«На время будет закрыто движение по улице Новороссийской от улицы Гагарина до улицы Электровозной», — уточняют в администрации.

Троллейбус больше не будет заходить на кольцо у жилого комплекса «Смолинский» и городской больницы № 9. Схему движения изменят уже с 8 утра понедельника, 4 декабря.

Восстановить маршрут пока планируют к 20:00 17 декабря. Проехать до кольца можно будет на автобусах № 27 и № 33, а также на маршрутках.