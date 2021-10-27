В Челябинске изменили стоимость проезда в маршрутке № 39

Цена поездки с 22 ноября снизится на пять рублей по решению перевозчика

В Челябинске снизили стоимость проезда в маршрутном такси № 39. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления транспорта.

«Информируем вас о поступлении уведомления от перевозчика ООО „Сервис-транс“ об изменении стоимости проезда с 22 ноября 2021 года по муниципальному маршруту № 39 „ЧТЗ — Чичерина“ с 28 рублей до 23 рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом перевозчики могут самостоятельно устанавливать стоимость проезда на регулярные перевозки по нерегулируемому тарифу без согласования с управлением транспорта, уведомив о принятом решении за 30 дней до даты изменения тарифа.