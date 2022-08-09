В Челябинске изменили маршрут автобуса из‑за ремонта дороги

Временная схема будет действовать до 20 августа

В Тракторозаводском районе Челябинска временно изменили маршрут автобуса № 34 по причине ремонта дороги на одной из улиц, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок».

Вышеуказанный автобус, двигаясь к остановке «Мехколонна», будет поворачивать с ул. Бажова на ул. Завалишина вместо ул. Октябрьской. Оттуда он будет поворачивать на ул. Комарова и далее следовать обычным маршрутом.

В комитете дорожного хозяйства ИА «Первое областное» пояснили, что на ул. Октябрьской сейчас ведется ремонт дороги. Он будет продолжаться до 20 августа. После этого 34-й автобус снова будет ездить по прежней схеме.