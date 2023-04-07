В Челябинске изменили маршрут автобуса № 34 для удобства жителей нового ЖК

Корректировка вступает в силу с завтрашнего дня

В субботу, 8 апреля, автобус № 34 начнет следовать по обновленному маршруту. Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с завтрашнего дня 34-й будет ходить до Мехколонны не по улице Зальцмана, а по улице Трашутина. Изменение объяснили тем, что таким образом повысится транспортная доступность жителей ЖК «Квартал у озера». Тем, кто обычно ездит на этом автобусе до Зальцмана, предлагают воспользоваться автобусом № 2.

«Пересадки без дополнительных финансовых затрат можно совершать, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 руб. или единый пересадочный билет стоимостью 25 руб. по транспортной карте», — напомнили в учреждении.







В грядущие выходные троллейбус № 19 временно будет ходить по другому маршруту из-за закрытия движения в поселок Первоозерный. В Тракторозаводском районе в эти дни специалисты займутся модернизацией контактной сети. Горожанам предложили пользоваться автобусами, в том числе маршрутом № 34.

Более долгие по времени неудобства придется потерпеть и пассажирам трамваев: в этом году власти взялись за масштабное обновление трамвайных путей, на которое потратят более 1 млрд рублей. Работы должны завершиться только к середине октября.