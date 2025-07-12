В эти выходные, 12 и 13 июля, закрывается движение четырех трамвайных маршрутов в сторону автовокзала для восстановительных работ в районе остановки «Площадь Революции», сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».
С 12:00 сегодняшнего дня до 6 часов утра 14 июля трамваи № 3, 5, 7 и 16 последуют по измененным маршрутам:
- № 3: ЧМК — Российская — Карла Маркса — Оперный театр — Труда — Российская — ЧМК;
- № 5 и 7: ЧГРЭС — Российская — Депо № 1 — Горького — ЧЭМК;
- № 16: Чичерина — Российская — Труда — Оперный театр — Карла Маркса — Депо № 1.
Пассажиров просят учитывать временные изменения при планировании поездок.