В Челябинске изменили четыре трамвайных маршрута в выходные

Закрывается движение в сторону автовокзала

В эти выходные, 12 и 13 июля, закрывается движение четырех трамвайных маршрутов в сторону автовокзала для восстановительных работ в районе остановки «Площадь Революции», сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».

С 12:00 сегодняшнего дня до 6 часов утра 14 июля трамваи № 3, 5, 7 и 16 последуют по измененным маршрутам:

№ 3: ЧМК — Российская — Карла Маркса — Оперный театр — Труда — Российская — ЧМК;

№ 5 и 7: ЧГРЭС — Российская — Депо № 1 — Горького — ЧЭМК;

№ 16: Чичерина — Российская — Труда — Оперный театр — Карла Маркса — Депо № 1.

Пассажиров просят учитывать временные изменения при планировании поездок.