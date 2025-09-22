В Челябинске излишки урожая принимают в благотворительную столовую

Горячей едой кормят всех желающих

В Челябинске работает Иоанновская столовая при храме Святого мученика Иоанна Воина. На пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы каждый день в благотворительной столовой обедают 130—140 человек. Столовая работает только на благотворительные взносы, но осенью значительный вклад в разнообразие меню вносят садоводы. Так, 90-летний челябинец вырастил для церковного общепита 15 тыкв. Подробности истории — в материале журналистов медиахолдинга ОТВ.





Стоять у плиты, как в молодости, и радовать мужа стряпней у 86-летней Надежды Лысенко уже не хватает сил. Приходится ужинать полуфабрикатами, которые отличаются от «домашней» еды. Поэтому уже как полгода семья приходит сюда, в Иоанновскую столовую.

«Мы же старенькие, готовить не всегда приходится, потому что усталость бывает, а в такие моменты устанешь, не хочется ничего делать. Бывает такое! Бывает, и сами готовим, а иногда не можем в магазин сходить, а здесь рядом все, пришли, поели, отдыхаем», — рассказывает Надежда.

В Иоанновской столовой кормят не только пенсионеров, но и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации: малоимущих или людей с инвалидностью. Здесь каждый день новое меню: сегодня борщ, пшенная каша с подливой. И такие разнообразные блюда подают шесть дней в неделю, в воскресенье у столовой выходной.





Каждый раз сердечно благодарит поваров за горячий вкусный обед Айгуль Садыкова. Больше 10 лет назад женщина попала в страшную аварию. Год назад Айгуль смогла встать на ноги! Но пока не хватает сил работать.

«Я на инвалидности в 52 года нахожусь, очень помогает, потому что одна воспитываю двоих детей, инвалидность-то вторая группа, а тут очень вкусно кормят, никогда не отказывают. По возможности растительное масло, каши приношу сюда», — говорит Айгуль.

Кормят людей на пожертвования прихожан храма Святого мученика Иоанна Воина. Православные приносят не только деньги, но и урожай, из которого и готовят обеды.

«Здесь у меня и грибы, кабачок, кукуруза, в общем-то овощная смесь, так как овощей много — стараемся каждый день использовать в блюда», — говорит кухонный работник Галина Цыпленкова, раскладывая по тарелкам традиционную пшенную кашу с овощной смесью.

Зимой в меню Иоанновской столовой часто будет рассольник — жители села Увелка поделились десятками банок огурцов. Всего в этом сезоне они отдали больше тонны овощей и заготовок.

«Своим урожаем с нами делятся садоводы. Один из наших помощников, 90-летний пенсионер Борис, вырастил на своем приусадебном участке гигантскую тыкву», — говорит координатор столовой Юлия Куликова.





Иоанновская столовая работает почти четыре года, но кормят нуждающихся священнослужители гораздо дольше. Раньше обеды раздавали на улицах: в определенные часы люди приходили к машинам с питанием.

«Если поговорить с людьми, мы увидим, как люди благодарны, потому что люди находятся в трудных ситуациях: у одного дедушки умерла бабушка, он не может себе пищу приготовить, но один раз в день он может свежую горячую пищу поесть», — говорит настоятель храма Павел Курбатов.





Для нуждающихся горячие обеды в Иоанновской столовой — не просто еда, а место, где примут, не осудят, а главное — помогут. Например, решить жилищные вопросы или проблемы с документами. А летом по проекту «Пища для души» с людьми провели духовные беседы, юридические и психологические консультации.

Авторы: Карина Абдулина, Екатерина Петровская, Марианна Лысенко, ОТВ