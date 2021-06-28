В Челябинске из‑за жары круглосуточно поливают дороги и газоны

На улицах города работают 29 поливальных машин

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Глава Челябинска Наталья Котова поручила усилить мойку и орошение проезжей части и тротуаров в жару. Подрядчики работают круглосуточно, сообщили в понедельник, 28 июня, в пресс-службе мэрии.

Сейчас влажной уборкой на улицах города занимаются 29 поливальных машин и восемь дорожных пылесосов.

«Также ведется усиленный полив зеленых насаждений и газонов», — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

Также сообщается, что несколько часов назад сотрудники МБУ «Геоцентр» обильно пролили даурские лиственницы, растущие на проспекте Ленина.