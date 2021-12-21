В Челябинске из-за жалоб жителей временно отключили новый светофор

На перекрестке проспекта Победы и Молодогвардейцев после нововведения образовались пробки

Новую секцию светофора с поворотом налево на перекрестке проспекта Победы с улицей Молодогвардейцев в Челябинске решили на время отключить. Новшество, по словам горожан, создавало пробки для автомобилистов на этом участке. Вопросы новый светофор вызвал и у пешеходов, для которых со светофора исчез секундомер обратного отсчета времени. Ситуацию ИА «Первое областное» прокомментировали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Из-за появления новой секции светофора на крупном перекрестке северо-запада Челябинска начали образовываться дорожные заторы. Но, как оказалось, недовольны изменениями не только автомобилисты, но и пешеходы.

«На перекрестке проспекта Победы и Молодогвардейцев на светофорах исчез секундомер обратного отсчета и появилась кнопка включения зеленого сигнала для пешеходов. После чего и без того перегруженный перекресток в часы пик превращается в один сплошной затор. Вопрос: зачем? Отсутствие секундомера ведет к потенциально опасным ситуациям: когда водитель не понимает, сколько времени осталось до переключения сигнала, и либо резко тормозит, рискуя попасть в аварию, либо пытается проскочить уже на красный, так как перекресток широкий?» — пишет челябинец в соцсети «ВКонтакте».

В министерстве объяснили, что в декабре светофор на перекрестке проспекта Победы и Молодогвардейцев будет работать в прежнем режиме.

«Сейчас в Челябинске отмечаются предновогодние пробки, и было принято решение во избежание еще больших заторов на дорогах оставить работу светофора на данном участке в прежнем режиме. Все настройки будут производиться уже в январе, после новогодних праздников», — ответили ИА «Первое областное» в Миндортрансе региона.

Напомним, в декабре 2021 года левоповоротные секции светофора появились на перекрестке проспекта Победы с улицей Молодогвардейцев. Это часть контракта по оптимизации организации дорожного движения и светофорного регулирования с обеспечением приоритетного проезда трамваев, на основе использования индуктивных петлевых детекторов транспорта.

Кроме того, 11 перекрестков на проспекте Победы решено оборудовать индукционными петлями, которые подстраивают светофор под движение трамваев. Петли встраиваются под трамвайные рельсы и автомобильные полосы и считают приближение трамваев и количество автомобилей. Затем компьютер сможет оптимально переключать фазу светофора. Эта работа проведена для организации приоритетного проезда трамваев.

Также дополнительная секция светофора на пересечении улицы Университетской Набережной с Чичерина установлена по предписанию городской ГИБДД.