В Челябинске из-за жалоб закрыли суши-ресторан

Жители дома, в котором он располагался, пожаловались на неприятный запах

В Челябинске закрыли ресторан доставки «Суши Фривэй» из-за отсутствия вытяжной системы. Запахи с кухни ресторана мешают жителям многоквартирного дома на Комсомольском проспекте, где расположено заведение. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.



Квартира челябинца, который подал жалобу, расположена прямо над рестораном доставки. Житель сообщил, что в его квартире постоянно стоит резкий запах гари. Со своими претензиями мужчина пошел в суд.

Проверка в заведении показала, что в ресторане нет отдельной системы вентиляции, все вытяжки выводят запах из кухни во внутристенное пространство дома. Кроме того, в «Суши Фривэй» нарушена герметичность помещений.

«Индивидуальный предприниматель не представил документы на скрытые работы, поэтому оценить соответствие выхода канала вентиляции техническим и санитарным нормам невозможно. Также не представляется возможным оценить в целом устройство системы вентиляции, поскольку владелец заведения не предоставил ни проекта, ни схемы, ни акта приемки, ни договора на обслуживание вытяжной системы. Механической приточной вентиляции нет, ее роль выполняют окна и двери», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Курчатовский районный суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.4. КоАП РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Санкцией стала приостановка деятельности ресторана на три месяца.