В Челябинске из-за ветхих труб топит дом на улице Доватора

Жители должны отремонтировать сети за свой счет

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В Челябинске топит дом № 17 на улице Доватора — вода льется с потолков в душевых комнатах. Жители утверждают, что это не первое происшествие, но трубы никто не ремонтирует.

В трехэтажном доме по адресу Доватора, 17, построенном в 1957 году, насчитывается 97 квартир. В здании есть помещения общего пользования —душевые и туалеты, которые, по словам жителей, постоянно топит.

«Мы писали депутату жалобу, он выделял деньги. Жестью они крышу закрыли, а причину-то не устранили: она в трубах, а их не меняли. И вот вода постоянно льется. Я уже говорила: ждите, что потолок этот свалится и мы вместе с ним вниз. Летом на окне в душевой крапива растет от влажности, стены все в плесени», — рассказала одна из жительниц дома № 17 на улице Доватора.

В администрации Челябинска уточнили, что дом находится на непосредственном управлении. Это означает, что у собственников квартир напрямую заключен договор с обслуживающими и ресурсоснабжающими организациями. Содержанием дома занимается компания «МЖКО».

Сотрудники управляющей компании обследовали дом и выяснили, что причина протечек не в крыше, а в старых трубах, которые относятся не к общедомовому имуществу, а находятся в одной из квартир. Поэтому и ремонтировать сети жильцам придется самостоятельно.

«Управляющей компанией проведено обследование дома № 17 на улице Доватора. Затопления с кровли не обнаружено. При обследовании душевых, относящихся к коммунальной квартире, выявлено неудовлетворительное состояние квартирной разводки. Собственником самостоятельно необходимо выполнить ремонт инженерных сетей», — уточнили в мэрии.

Предписание самостоятельно отремонтировать инженерные сети собственники одной из квартир должны получить сегодня, 11 мая.

Дом находится в программе капитального ремонта. По региональной программе работы на сетях водоснабжения запланированы с 2025 по 2027 годы. Но ремонт квартирной разводки не относится к работам капитального характера, заменить сети должны сами жители.

В последние полтора месяца в регионе произошло несколько случаев разрушения части стены жилых домов из-за проблем с их содержанием. В конце марта 2021 года на улице Худякова, 13 упала часть кирпичной кладки. По предписанию жилищной инспекции управляющая компания ее восстановила.

В Миассе обрушилась часть стены общежития по адресу переулок Автомеханический, 5а. На основании заключения комиссией по ЧО было принято решение разрешить жильцам вернуться в свои квартиры. 21 апреля 2021 года произошло обрушение части кирпичной стены дома в селе Чесма.