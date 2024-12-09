В Челябинске из‑за вандалов стал на ходу разваливаться лифт

Неизвестные выломали алюминиевые створки внутри кабины

В Челябинске 7 декабря упавшая во время движения стенка кабины лифта чуть не покалечила женщину с ребенком. На аппаратном совещании в мэрии рассказали, что происшедшее — дело рук вандалов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Разрушение кабины лифта в Ленинском районе по адресу Руставели, 32 названо актом вандализма.

«Накануне лифтовые службы выезжали, были сломаны створки и повреждена часть обшивки этого лифта», — заявил вице-мэр Александр Астахов.

Исполняющая обязанности главы Ленинского района Ольга Гущинина совместно с прокурором оперативно выехали на место ЧП, отметил мэр Алексей Лошкин. Также он призвал глав остальных районов при любом происшествии быть на месте.

По факту ЧП проводится проверка правоохранительных органов. Лифт планируется сегодня отремонтировать и запустить.