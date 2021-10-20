В Челябинске из-за ухудшения погоды образовались восьмибалльные пробки

Службы такси подняли цены в 2-3 раза

В Челябинске вечером 20 октября наблюдаются многокилометровые пробки. Сервис Яндекс. пробки фиксирует восьмибалльные заторы на дорогах в центре города, на северо-западе и на крупных дорожных развязках. По мнению горожан, транспортный коллапс образовался из-за выпавшего снега, он затрудняет движение на дорогах. Службы такси подняли цены в 2 -3 раза, сообщают читатели информагентства.

Большие пробки образовались на проспекте Ленина от улицы Российской до улицы Цвиллинга. Цвиллинга стоит от Труда до проспекта, в сама улица Труд «покраснела» от развязки на Свободе до кольца на Свердловском проспекте. Крупный затор по меридиану на развязке от Ленина до Рождественского.

Большая пробка образовалась от Блюхера до Ленина по Свердловскому проспекту, а Ленина стоит в обе стороны от Алого поля до Энтузиастов. Рядом — затор по улице Курчатова переходит на Энгельса, а затем продолжается по Труда к мосту на Братьев Кашириных. Замыкает кольцо затора пробка на по Энтузиастов и на Коммуны до Энгельса.

Ограничено движение и по Лесопарковой в сторону плотины. Крупная пробка в районе Теплотеха на Свердловском проспекте и в по братьев Кашириных на развязке с улицей Северо-Крымской.

В этот вечер на погоду отреагировали и таксисты. Многие службы подняли цены в два, а то и три раза. Так, поездка от бизнес-центра Ньютон до улицы Косарева еще утром стоила 100 рублей, вечером по этому же маршруту можно доехать примерно за 270 рублей.