В Челябинске из‑за тумана видимость на дорогах упала до 50 метров

Влажность воздуха в регионе приблизилась к 100%

Челябинск второй день подряд просыпается в густом тумане. Из-за этого сегодня утром видимость на дорогах областной столицы упала до 50 метров, сообщила в четверг, 7 сентября, пресс-служба регионального Минэкологии.

По данным природоохранного ведомства, туман сегодня также отмечался в селе Кизильском, городе Верхнеуральске, поселке Мирном Уйского района, Златоусте, Миассе, Уфалее, Магнитогорске, Бродокалмаке, Аргаяше и Нязепетровске. Влажность воздуха на территории области утром составила от 92% до 100%.

Туман образуется, когда скопившаяся в воздухе влага конденсируется в микроскопические капельки воды при понижении температуры. Водителям в таких условиях советуют быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, включать дополнительные внешние огни, снижать скорость.