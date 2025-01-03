В Челябинске из-за тепла закрыли горки

Катки в городе работают



В Челябинске 3 января закрыли горку в главном ледовом городке на площади Революции. Кроме того, временно не используют горки в парке им. Ю. А. Гагарина и Саду Победы.

Ограничения ввели из-за установившихся плюсовых температур воздуха.

«Катки в парках и скверах принимают посетителей в обычном режиме», — сообщает администрация Челябинска.

Если вы собрались на прогулку в ледовый городок «Остров сокровищ» на площади Революции, не переживайте — он работает. Время работы городка до 23:00. Кроме того, там работает Дом Деда Мороза ОТВ. Порадовать ребенка встречей с добрым волшебником можно до 8 января в период с 12:00 до 17:00. 9 и 10 января Дед Мороз и Снегурочка будут отдыхать, а с 11 января встречать гостей в обычном режиме.



По ограничению горок в Челябинской области — также закрыты горки в Троицке, Агаповском районе, мониторят ситуацию в Магнитогорске.

В Челябинской области 3 января 2025 года установилось тепло — до +3°С.

На юге Челябинской области еще теплее. Так, в Троицке сегодня +3°.

Плюсовые температуры продержатся в Челябинской области до 5 января включительно. В воскресенье, 5 января, ночью похолодает до —7°. На следующий день, 6 января, ночью ожидается до —12°.