В субботу, 25 июня, будет закрыт въезд в парк им. Ю. А. Гагарина, а также ограничен подъезд со стороны ул. Коммуны и территории зоопарка, сообщили в администрации Челябинска.
Ограничения связаны с проведением крупного мероприятия — Сабантуя.
Автомобилистов просят заранее позаботиться о местах парковки автомобиля. Ближайшие возможные альтернативные варианты парковки:
— возле памятника Курчатову;
— возле ЮУрГУ;
— возле ТРК «Родник»;
— возле стадиона «Центральный» и дворца спорта «Динамо».
В челябинском парке имени Гагарина Сабантуй начнется в 12 часов. Гостей ждут конкурсы, танцы, мастер-классы, выставка, борьба куреш и другие спортивные состязания.
«Зрелищные события пройдут и на главной сцене парка. Здесь выступят вокальные и хореографические коллективы Челябинской области, республик Башкортостан и Татарстан: фольклорно-эстрадная группа „Далан“ Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова, артисты Тюлячинского района Республики Татарстан и другие. Гости праздника — этношоу ZAINETDIN (Башкортостан) и ILGIZ при участии MALSI MUSIC и Тимура Милюкова (Татарстан)»,— рассказали в мэрии.
Напомним, в Златоусте празднование Сабантуя запланировано на 2 июля, в поселке Бишкиль Чебаркульского района — на 3 июля. Главный областной Сабантуй состоится 9 июля, по предварительной информации, в поселке Калачево.