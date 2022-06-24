В Челябинске из‑за Сабантуя закроют парковки возле парка Гагарина

Мероприятие состоится в субботу, 25 июня

В субботу, 25 июня, будет закрыт въезд в парк им. Ю. А. Гагарина, а также ограничен подъезд со стороны ул. Коммуны и территории зоопарка, сообщили в администрации Челябинска.

Ограничения связаны с проведением крупного мероприятия — Сабантуя.

Автомобилистов просят заранее позаботиться о местах парковки автомобиля. Ближайшие возможные альтернативные варианты парковки:

— возле памятника Курчатову;

— возле ЮУрГУ;

— возле ТРК «Родник»;

— возле стадиона «Центральный» и дворца спорта «Динамо».

В челябинском парке имени Гагарина Сабантуй начнется в 12 часов. Гостей ждут конкурсы, танцы, мастер-классы, выставка, борьба куреш и другие спортивные состязания.

«Зрелищные события пройдут и на главной сцене парка. Здесь выступят вокальные и хореографические коллективы Челябинской области, республик Башкортостан и Татарстан: фольклорно-эстрадная группа „Далан“ Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова, артисты Тюлячинского района Республики Татарстан и другие. Гости праздника — этношоу ZAINETDIN (Башкортостан) и ILGIZ при участии MALSI MUSIC и Тимура Милюкова (Татарстан)»,— рассказали в мэрии.

Напомним, в Златоусте празднование Сабантуя запланировано на 2 июля, в поселке Бишкиль Чебаркульского района — на 3 июля. Главный областной Сабантуй состоится 9 июля, по предварительной информации, в поселке Калачево.