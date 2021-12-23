В Челябинске женская консультация клиники ЮУГМУ на улице Пети Калмыкова, 19б, перестанет вести диспансерное наблюдение пациенток. Учреждение реорганизуют в консультативно-диагностический центр «Женское здоровье». Но ведение беременности и гинекологическую помощь женщины смогут получать в женской консультации горбольницы № 6. Эту информацию ИА «Первое областное» подтвердили в региональном Минздраве.
«На данный момент клиникой ЮУГМУ рассматривается вопрос о реорганизации женской консультации в клинико-диагностический центр женского здоровья», — рассказали в Минздраве.
При этом женская консультация, по данным ведомства, продолжает работу, принимает жительниц Челябинска.
«Все прикрепленное женское население Металлургического района относится к городской клинической больнице № 6. Беременным женщинам оказывалась и продолжает оказываться полная медицинская помощь по месту жительства, причем с возможностью получения консультации всех необходимых специалистов в одном месте, что исключает неудобства в прохождении обследований в разных медучреждениях», — уточнили в Минздраве.
В администрации женской консультации клиники ЮУГМУ предупреждают, что в учреждении начался этап реорганизации женской консультации клиники ЮУГМУ в консультативно-диагностический центр «Женское здоровье».
«Центр по-прежнему будет осуществлять бесплатный прием всех желающих с любой территории проживания по полису ОМС. Но диспансерное наблюдение в консультативно-диагностическом центре не ведется. Встать на учет по беременности или гинекологическому заболеванию пациенты могут в женской консультации по месту прикрепления», — предупреждают в администрации клиники ЮУГМУ.
В учреждении уточнили, что прием жителей Металлургического района будет вести женская консультация МАУЗ ГКБ № 6 на улице Электростальской, 39. Запись на прием возможна по телефону 8 (351) 721-69-34.
Запись на консультацию в КДЦ «Женское здоровье» — 8 (351) 217-35-05.
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