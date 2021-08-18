В Челябинске из-за ремонтных работ ограничат движение по Комсомольскому проспекту

Также проезд перекроют по улицам Куйбышева и Университетской Набережной

Сегодня, 18 августа, в Челябинске ограничат движение по Комсомольскому проспекту и другим улицам, расположенным на северо-западе города, из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства и транспорта Челябинска.

Из-за установки растяжки со знаками кратковременное ограничение движения ожидается на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала. Также из-за устройства тротуаров, тактильной плитки и нанесения разметки ограничат движение на Комсомольском проспекте на участке от улицы Чайковского до Чичерина.

В связи с устройством тротуаров движение сегодня ограничат на улице Университетской Набережной от улицы Чичерина до Молодогвардейцев, а также на улице Куйбышева от Молодогвардейцев до Свердловского проспекта.

Водителей просят отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

Работы проходят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».