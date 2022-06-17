В Челябинске из-за ремонта улицы Гагарина поменяют маршруты троллейбусов

Ограничения будут действовать в выходные

С 8 часов утра субботы, 18 июня и до 22 часов воскресенья, 19 июня, в Челябинске изменят маршруты троллейбусов № 10 и 25. Об этом сообщили в «ЧелябГЭТ». Изменение маршрутов связано с асфальтированием улицы Гагарина от Копейского шоссе до улицы Дзержинского.

Троллейбус № 10 будет двигаться от парка имени Юрия Гагарина, до Копейского шоссе и далее до перекрестка улиц Машиностроителей и Новороссийской в оба направления Троллейбус № 25 буде объезжать ремонтируемый участок по маршруту ЧКПЗ — «Солнечный берег» по улицам Машиностроителей и Новороссийской в оба направления.