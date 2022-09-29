В Челябинске из‑за ремонта путей на улице Рождественского закроют движение трамваев

Ограничения будут действовать с вечера 30 сентября до утра 3 октября

В Челябинске на два дня прекратят движение трамваев по улице Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе. При этом троллейбусы будут перевозить пассажиров с 17:00 до 22:00. Для автомобилистов там оставят только крайние правые полосы в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе городской администрации.





С 21:00 30 сентября по 06:00 3 октября на улице Рождественского будут менять рельсошпальную решетку. Уже проведены все подготовительные работы. Напомним, согласно контракту, подрядчику предстоит демонтировать трамвайные пути и сигнальные столбики, а затем уложить новые. Деревянное шпальное основание рекомендуется заменить на железобетонное.

Также из-за ремонта путей с 30 сентября по 10 ноября также перекроют движение через трамвайные пути на пересечении улицы Дзержинского с улицами Латвийской и Многостаночников.



Этой осенью в Ленинском районе Челябинска капитально ремонтируют трамвайные пути на улицах Дзержинского, Новороссийской и Рождественского. Из-за этого в городе на полтора месяца изменили маршруты трамваев.

В середине сентября ограничивали движение на трамвайном переезде у ТРК «Алмаз» из-за ремонта путей. Тогда сотни челябинцев оказались заложниками дорожных заторов. Чтобы разгрузить трафик на участке, ГИБДД организовывало там непрерывное дежурство своих экипажей.

До конца 2022 года в городе обновят восемь участков трамвайных путей. Эта работа — часть внедрения транспортной реформы, где приоритет в движении будет передан общественному транспорту.