В Челябинске из-за ремонта дорог ограничено движение на северо‑западе и в центре

Мэрия рекомендует водителям планировать маршруты

В Челябинске продолжается ремонт и строительство дорог. Часто это становится причиной пробок и ограничений движения. Администрация города просит горожан отнестись с пониманием к сезонному явлению и планировать свои маршруты, находя пути объезда ремонтируемых участков.

Так, полностью перекрыто движение в районе Тополиной Аллеи. Запрещающий аншлаг — на участке улицы Академика Макеева от проспекта Героя России Е.Н. Родионова до 250-летия Челябинска, а также на проспекте Героя России Е. Н. Родионова от улицы Татищева до Академика Макеева. Здесь строительство новой дороги ведет ООО «Урал-Сервис-Групп». Также перекрыто движение и на улице Татищева: здесь идут работы на участке от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта и от Петра Столыпина до Петра Сумина.

Также мэрия напоминает, что в Челябинске продолжается реконструкция Ленинградского моста, из-за чего движение транспорта здесь закрыто.

Временно ограничат крайнюю правую полосу на пересечении Комсомольского проспекта с улицами Краснознаменной, Солнечной, Ворошилова, Молодогвардейцев, Красного Урала, Пионерской. Здесь идет ремонт проспекта.

Девять участков в центре и на северо-западе закрыли для транспорта из-за ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На северо-западе перекрытыми стали отрезки пути по Университетской Набережной на участке от улицы Северо-Крымской до Братьев Кашириных; по Комсомольскому проспекту от улицы Чайковского до Чичерина; по улице Куйбышева от Молодогвардейцев до Чайковского; по Комсомольскому проспекту от Свердловского проспекта до Каслинской.

Также движение перекрыто по улице Танкистов от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки; по улице Черкасской от шоссе Металлургов до Свердловского тракта; по улице Калинина от Кирова до Набережной; по улице Каслинской от Новомеханической до проспекта Победы; по улице Краснознаменной от Комсомольского проспекта до проспекта Победы.

Водителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом ограничений.