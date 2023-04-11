В Челябинске из‑за претензий к перевозчику пригородный микрорайон лишился маршрутки

Автобус вернули на линию после исправления нарушений

Жители микрорайонов Вишневая Горка, Белый Хутор и Привилегия в пригороде Челябинска на полторы недели остались без автобуса в город из-за нарушения новым перевозчиком условий контракта. Как сообщили ИА «Первое областное» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», частная фирма обслуживала маршрут № 158К недостаточным количеством подвижного состава, который к тому же не соответствовал заявленному классу.

О прекращении с 1 апреля работы автобусного маршрута № 158К (ул. Чичерина — Белый Хутор) в социальных сетях написала жительница поселка Западного Татьяна Антоник. По ее словам, договор с предыдущим перевозчиком закончился, а новый так и не появился.

«Утром и вечером жители микрорайонов не могут добраться на работу и вернуться домой», — посетовала женщина.

В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» нашему информагентству подтвердили, что с 1 апреля 2023 года маршрут № 158К обслуживает новый перевозчик — ООО «Никита Кожемяка». Однако проведенные с 4 по 6 апреля проверочные мероприятия показали, что исполнитель нарушает условия контракта: не в полном объеме выпускает транспортные средства и работает на автобусах, не соответствующих оговоренному классу.

Организатор перевозок потребовал от компании исправить нарушения. С 10 апреля на маршруте № 158К работают шесть автобусов среднего класса — в полном соответствии с контрактом.

Транспорт — не единственная проблема, с которой пришлось столкнуться в последние дни жителям Западного. Ранее ИА «Первое областное» писало, как из-за ледохода на Шершнях более чем на двое суток прервалось водоснабжение пригородных микрорайонов.