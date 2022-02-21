В Челябинске готовятся демонтировать ледовый городок, расположенный на площади Революции. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.
«Мы сегодня обследуем ледовый городок на площади Революции. Далее будем принимать решение о демонтаже, во избежание обрушения фигур», — доложил Сергей Авдеев.
Глава города Наталья Котова поручила проверить все районы, где остались ледовые объекты, а также не допускать образования наледи на улицах города.
На прошлой неделе в Советском районе Челябинска уже начали демонтировать ледовые городки и убирать новогодние световые арт-объекты.