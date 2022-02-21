В Челябинске из‑за потепления демонтируют ледовый городок

Дату назначат после обследования объекта

В Челябинске готовятся демонтировать ледовый городок, расположенный на площади Революции. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Мы сегодня обследуем ледовый городок на площади Революции. Далее будем принимать решение о демонтаже, во избежание обрушения фигур», — доложил Сергей Авдеев.

Глава города Наталья Котова поручила проверить все районы, где остались ледовые объекты, а также не допускать образования наледи на улицах города.

На прошлой неделе в Советском районе Челябинска уже начали демонтировать ледовые городки и убирать новогодние световые арт-объекты.